Dante: Laboccetta, meno male che Veneziani c’è

- “Il libro di Marcello Veneziani, pubblicato dalla Vallecchi Editore, dal titolo ‘Dante nostro padre’. Il pensatore visionario che fondò l'Italia, si eleva su tutti gli altri libri pubblicati in occasione dei 700 anni dell'Alighieri. Ho trovato il siparietto di ieri tra Benigni e Mattarella ai limiti del tragicomico. La Cultura non può essere banalizzata per essere più fruibile. Soprattutto quando si parla di Dante. Al contrario il libro di Veneziani e' la conferma che la Cultura deve sempre conservare la sua essenza, e mai scadere nella superficialità. Meno male che Veneziani c’è”. Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)