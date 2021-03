© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle task force per affrontare l'emergenza anti Covid "niente è obbligatorio nel rapporto Stato-Regioni. Se ci sono le task force, l'importante è che siano adeguate e pronte a fare il lavoro per cui sono state create". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi.(Rin)