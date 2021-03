Ambiente: Wwf Abruzzo, domani torna l'Ora della terra, si spengono le luci per il clima e la biodiversità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo ha dato, come sempre, una bella risposta in termini di adesione. Spegneranno le luci di monumenti, strade e piazze i comuni di Alba Adriatica, Altino, Anversa degli Abruzzi, Atri, Casoli, Chieti, Città Sant'Angelo, Colonnella, Corropoli, Cortino, Fossacesia, Isola del Gran Sasso, Lanciano, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Ocre, Orsogna, Ortona, Penna Sant'Andrea, Pescara, Pineto, Rapino, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sant'Eusanio del Sangro, Spoltore, Teramo, Tollo, Torricella Sicura, Torre de' Passeri, Tortoreto e Vasto. Si spegneranno luoghi simbolo della Regione, dalla Torre di Cerrano a Pineto al Castello Caldoresco di Vasto, dalla piazza Duchi di Acquaviva ad Atri alla Torre civica di Pescara e tanti altri ancora. Molto significativa è la partecipazione di tutte le principali aree naturali protette presenti nella Regione, dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise al Parco Nazionale della Maiella, dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'Area Marina Protetta Torre di Cerrano fino al Parco Regionale Sirente-Velino. I due Istituti comprensivi "G. D'Annunzio" e "Don Milani" di Lanciano hanno promosso momenti di sensibilizzazione per studenti e genitori sul tema dei cambiamenti climatici, mentre il comune di Tollo ha anticipato l'Ora della Terra organizzando per le ore 19 di oggi, venerdì 26 marzo, una diretta Facebook sul sito del Comune sul tema dei "Cambiamenti climatici e le opportunità del Next generation Eu". E la mobilitazione arriverà anche al Museo universitario di Chieti, così come nei piccoli centri di Fagnano Alto grazie alla locale Pro-loco, che farà sensibilizzazione sul risparmio energetico, e di Cortino con il Centro di educazione all'ambiente "Monti della Laga". (Gru)