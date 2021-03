Scuola: domenica a Napoli flash mob "No Dad" e consegna proposte per riapertura classi a Nappi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 28 marzo, alle ore 11.30, in piazza Garibaldi a Napoli, associazioni e scuole private consegneranno all’on. Severino Nappi il documento “No Dad. Basta improvvisazione, sì a programmazione”, contenente proposte da formalizzare in Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania per una ripresa celere e organizzata della scuola. “Il flash mob, spiegano gli organizzatori, intende formalizzare il dissenso di molti alla Dad – spiega una nota - La consegna di un documento con proposte per la ripresa dell’insegnamento in presenza al decisore politico ha lo scopo di trasformare il malcontento in soluzioni politiche praticabili perché oggi l’emergenza non è più solo il Covid ma è la solitudine dei ragazzi, una istruzione parziale, la difficoltà dei docenti ad insegnare via web, il disagio psichico”. Tra i promotori dell’iniziativa l’Associazione scuola & lavoro, Circolo Turati di Alessandra Caldoro, Noi consumatori di Angelo Pisani, Antonella Esposito, avvocato esperta in materia di famiglia. L’incontro avrà luogo presso il campetto di basket adiacente al Mc Donald’s di piazza Garibaldi. (Ren)