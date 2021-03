Sardegna: Giunta proroga piani terapeutici fino al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici per tutti i pazienti con patologie croniche assistiti dal sistema sanitario regionale sarà prorogata fino al prossimo 30 giugno. Lo ha deciso la Giunta regionale della Sardegna che, su proposta dell'assessore della Sanità, ha approvato la relativa delibera. Restano valide fino alla stessa data anche le esenzioni del ticket, previste per reddito e per patologia, per l'accesso alle visite specialistiche e agli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prorogato inoltre l'accordo con Federfarma per la distribuzione nelle farmacie dei medicinali del prontuario ospedale-territorio (Pht). (segue) (Rsc)