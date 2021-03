Covid: De Luca, vita pubblica italiana è diventata giardino zoologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ulteriore passaggio di fase: la vita pubblica italiana è passata dal circo equestre al giardino zoologico per la quantità di bestie che possiamo trovare qui da noi. Ci vorrebbe ben altra classe dirigente per affermare il principio di responsabilità, ma in questo Paese non risponde nessuno di nulla". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Per contrastare questo caos informativo e giardino zoologico dominante, abbiamo deciso di dare ogni giorno la comunicazione con i dati veri. A Roma neanche in grado di mettere una piattaforma degna di questo nome. Fino a qualche giorno fa si leggeva che in Campania erano state vaccinae 179mila mila e non sanitari 199mila. Abbiamo avuto la segnalazione e relative polemiche. Siamo andati a rivedere i nostri dati: personale non sanitario, 34mila e personale sanitario 176mila. Credo che saremo tra gli ultimi d’Italia per non sanitario".(Ren)