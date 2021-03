Covid: De Luca, firmato accordo per Sputnik, operativo quando ok Ema e Aifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per arrivare a raggiungere l’autunno con la copertura vaccinale noi abbiamo bisogno dei vaccini. Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative e confronto, abbiamo stipulato contratto di fornitura con azienda che produce Sputnik. Non è compreso tra quelli Ue e Italia che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4,5 milioni di concittadini con doppia dose. Il contratto diventi operativo immediatamente dopo approvazione vaccino da Eima e Aifa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Ci stiamo muovendo sulla linea Draghi, senza risposte da Ue e aziende contrattualizzate andremo avanti anche da soli. Stiamo parlando di un vaccino esterno. Riteniamo che questa scelta possa aprire una strada per l’Italia, può essere un esperimento al servizio del Paese. per quello che ci riguarda, poiché investiamo risorse della Regione, una volta coperte le esigenze, metteremo a disposizione di tutti gli italiani la quantità di vaccini che dovessimo ricevere". (segue) (Ren)