Campania: De Luca, mai operato in Veneto, querelati "portaseccia"

- "In questa Italia impazzita letteralmente, ho dovuto registrare un elemento per metà bizzarro e per metà delinquenziale. Da qualche tempo mi chiedevano “come stai”. Toccando ciò che si può godo di ottima salute. Scopriamo due, tre giorni fa su un giornalaccio una notizia totalmente infondata, poi l’ho capito che era stata costruita in campagna elettorale. Avrei subito un'operazione chirurgica in una clinica privata a Peschiera del Garda, dopo una preparazione all'intervento in Basilicata. A parte che in Campania abbiamo le eccellenze mediche e chirurgiche e dal nord vengono qui. Era evidentemente una preparazione a bas ei Aglianico dl Vulture, in Basilicata". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)