Covid: De Luca, informazione opaca no ad accuse generiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elementi di caos e disordine, un’informazione opaca hanno caratterizzato questa settimana. Abbiamo ripreso vaccinazioni AstraZeneca, da parte dell’Italia non c’è stata una comunicazione chiara. Abbiamo perduto alcuni giorni. Ascoltiamo di nuovo numeri, suggerirei ai nostri interlocutori di non lanciare accuse generiche". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)