© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche tra governo e Regioni, sempre vaghe e generiche. Senza chiamare in causa gli interlocutori per nome e cognome si offende il lavoro di quelli che lavorano seriamente. Chiedo a tutti i nostri interlocutori, quando c’è da rivolgere una critica dicano con chiarezza a chi si rivolgono così ci capiamo". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)