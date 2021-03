Covid: De Luca, Campania penalizzata da scelte del governo su distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha provveduto il governo a fare la distribuzione che è avvenuta sulla base del mercato nero dei vaccini. La Campania è stata penalizzata fortemente. Ad oggi abbiamo 190mila vaccini in meno rispetto al Lazio con gli stessi abitanti, 30mila rispetto all’Emilia Romagna con 1,3 mln di abitanti in meno, uguali rispetto al Piemonte con 1,5 mln di abitanti in meno, 20mila in meno rispetto a Veneto con 900mila abitanti in meno. Lombardia ha più del doppio con il 40 per cento della popolazione in più. Un altro disastro". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)