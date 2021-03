Covid: De Luca, Regioni in qualche momento impossibilitate a programmare vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Regioni in qualche momento sono state nell’impossibilità di programmare la vaccinazioni. La Campania ha 15mila dipendenti in meno rispetto a Regioni che hanno miioni di abitanti meno di noi. Avere un’uguale presenza di personale era compito dello Stato ma non c’hanno pensato. Lo dico ai nostri concittadini e all’informazione nazionale, pienamente dentro il caos italiano, i risultati della Campania sono già risultati di eccellenza ma doppia se si tiene conto che questi risultati si producono con 15mila dipendenti in meno rispetto ad altre Regioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)