Sardegna: 1 milione e mezzo di contributi per palestre e scuole di danza chiuse per Covid (2)

- Sono escluse le palestre destinate ad usi diverso da quello sportivo, quali ad esempio le palestre destinate ad attività legate al benessere o ad uso sanitario. Sono escluse anche le palestre di proprietà pubblica, quali, ad esempio, le palestre scolastiche e universitarie. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto una tantum per le spese di gestione sostenute, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (quali spese di locazione, rate di mutuo da pagare, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di personale, spese di sanificazione, etc.), incrementate del 10 per cento della differenza tra le entrate del primo trimestre del 2019 rispetto al primo trimestre del 2021, al fine di garantire la ripartenza. L'importo spettante a ogni soggetto sarà determinato, in base al totale dei metri quadrati delle palestre, alle giornate ed alle ore di gestione su base mensile e su base annuale, fermo restando il fatto che il contributo spettante pro quota non potrà essere superiore all'importo delle spese sostenute. (Rsc)