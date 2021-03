Vaccino: Preziosi (Iv), per medici di famiglia migliaia di dosi partite da Covid center Mostra d'Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di dosi di vaccino sono partite stamattina dal Covid Vaccine Center della Mostra d'Oltremare di Napoli per raggiungere gli studi dei medici di famiglia. La Campania, che sin dai primi giorni ha dimostrato di non essere seconda a nessuno, imprime una nuova svolta alla campagna vaccinale". Lo afferma Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva. "La possibilità per i pazienti fragili di essere vaccinati direttamente negli studi dei medici di famiglia - prosegue - offre una prospettiva del tutto nuova. Se avremo dosi a sufficienza, molto presto sarà possibile ampliare le vaccinazioni a tappeto a tutta la popolazione e raggiungeremo già dopo l'estate la tanto attesa immunità di gregge. Inutile dire che resta l'esigenza di avere comportamenti responsabili, ma grazie ai vaccini iniziamo a vedere concretamente la fine di questo tunnel. Speriamo di poter vivere, già dopo pasqua, una 'normalità un po' più normale'". (Ren)