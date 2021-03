Imprese: Rauti (Fd'I), su cessione Iveco a Cina tutelare occupazione e difendere interesse nazionale, governo ricorra a golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla cessione di Iveco alla Cina i timori sono tanti e alti ma non va fatto allarmismo. Su questo la posizione di Fratelli d’Italia è molto chiara: tutelare l’occupazione e la produzione e difendere l’interesse nazionale e un’importante industria nazionale”. A dirlo il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Isabella Rauti, eletta a Mantova. “Iveco rappresenta un asset importante per l’Italia a partire dal punto di vista occupazionale, continua la senatrice Rauti. Parliamo per il solo territorio di Mantova e Brescia di migliaia di lavoratori e una cessione senza tutele rappresenterebbe una calamità occupazionale e industriale. Per questa ragione da tempo chiediamo al governo interventi decisi e forti tra cui la possibilità di avvalersi della golden power, anche perché la preoccupazione è che queste operazioni siano finalizzate all’acquisizione di tecnologie per poi ridurre la produzione o addirittura chiudere gli stabilimenti per eliminare una concorrenza importante. Per questa ragione chiediamo al governo di tenere alta l’attenzione su questo dossier industriale, su cui Fratelli d’Italia continuerà a far sentire la propria voce perché la difesa dell’italianità delle nostre aziende rappresenta un principio distintivo della politica di FdI”, conclude Rauti.(Com)