Vaccino: Fedriga, ingenerose critiche Draghi a Regioni (2)

- "Non mi sono né arrabbiato, né ci sono rimasto male dopo aver sentito le parole di Draghi, che sta facendo uno sforzo enorme. Delle criticità ovviamente si creano, ma criticare le Regioni con tutto il lavoro che fanno mi sembra ingeneroso". Quanto alle riaperture, Fedriga ha auspicato di poter "andare verso una stagione di riaperture. Non aprendo tutto subito, ovviamente, ma dobbiamo iniziare fare un piano di riapertura. Credo poi che sia il tempo di fare uno studio reale per vedere reale pericolosità di contagio nelle varie attività". (Rin)