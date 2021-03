Covid: Fd'I, è allarme infiltrazioni mafie straniere, negozi ed esercizi commerciali facili prede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui la richiesta del capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Antimafia, Antonio Iannone, di un cambio di passo: "Il presidente dell'Antimafia Morra - ha osservato - è troppo preso dalle sue esagerazioni giornalistiche e non sta sui problemi concreti e sui compiti della commissione, mentre è prioritario accendere il riflettore come chiesto dal capo dello Stato, bisogna andare oltre gli annunci. Gli inquirenti abbiano mezzi e strumenti per affermare la presenza dello Stato nei territori, facendo percepire ai cittadini che lo Stato è presente, anche economicamente, perché dal governo Conte bis al Draghi, non è cambiato nulla". Continuità che ha sottolineato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama, Luca Ciriani, il quale ha ricordato come "Fd'I da tempo denuncia che la pandemia, le chiusure forzate, i ristori lenti, che poi sono briciole, hanno messo in ginocchio migliaia e migliaia di attività che rischiano di essere infiltrate o acquisite dalla malavita soprattutto di origine straniera". (segue) (Rin)