Lombardia: fonti Nova, governo potrebbe commissariare campagna vaccinale regionale

- Non c'è pace in regione Lombardia. Fonti hanno infatti riferito ad "Agenzia Nova" che sarebbe non improbabile il commissariamento della campagna vaccinale regionale da parte del governo Draghi, escludendo quindi l'attuale responsabile, Guido Bertolaso. Una notizia, viene fatto notare, che non dispiacerebbe troppo neppure all'interno della maggioranza perché l'ex capo della Protezione civile sarebbe troppo presente sui media "sempre pronto a parlare con le cartine in mano, quando anche lo stesso assessore Moratti limita molto le proprie dichiarazioni alla stampa". Altra sottolineatura è che, a fronte di quella che viene percepita come una sovraesposizione mediatica Bertolaso, da quando è stato chiamato a fare il responsabile della campagna di somministrazioni dei vaccini, "non ha aperto alcun centro vaccinale nuovo, tutto quello che è stato fatto fino a ora è grazie al territorio, ai sindaci". Una notizia, però, che rischia di fare definitivamente tramontare l'autonomia differenziata del referendum proposto dalla Regione ormai quasi 4 anni fa e su cui, nel pomeriggio, viene audito l'ex ministro Francesco Boccia alla commissione speciale Autonomia e riordino Autonomie locali del Consiglio regionale della Lombardia.(Rem)