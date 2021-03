Sanità: Ciarambino, stop decurtazioni 118 è grande risultato, ora sistema va ristrutturato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo lavorare per mettere fine a un sistema frastagliato - prosegue- unico in Italia, dove per lo stesso servizio lavorano dipendenti, volontari e medici convenzionati. È necessario internalizzare il servizio, istituendo un dipartimento di emergenza centralizzato per il coordinamento regionale, che si occupi di organizzazione di equipaggi, assunzioni, gestione organici e formazione”. “Solo così – conclude Ciarambino - possiamo finalmente garantire dignità a chi lavora e un'assistenza tempestiva secondo gli standard nazionali, rispetto ai quali la Campania è ancora molto in ritardo". (Ren)