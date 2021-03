Comuni: Decaro (Anci), al Sud indispensabile rinforzare capitale umano, semplificare reclutamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio le assunzioni saranno in totale 2.743, così distribuite: Abruzzo (243), Basilicata (119), Calabria (365), Campania (642), Molise (78), Puglia (481), Sardegna (318) e Sicilia (497). 35 assunzioni andranno alle Città metropolitane, 364 ai capoluoghi di Provincia, 160 Comuni aree interne, 301 per i Comuni sopra ai trentamila abitanti, 1700 per i Comuni sotto i trentamila abitanti (757 dei quali lavoreranno negli enti sotto i cinquemila abitanti). Le figure ricopriranno incarichi di tecnico amministrativo, responsabile di gestione, rendicontazione e controllo, progettazione e animazione territoriale, amministrazione giuridica, analista informatico. (segue) (Com)