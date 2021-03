Pa: Provenzano (Pd), attuazione norma reclutamento giovani al Sud migliora utilizzo fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Vorrei ringraziare Renato Brunetta e Mara Carfagna per aver voluto dare immediata attuazione alla rigenerazione amministrativa prevista dalla legge di Bilancio 2021, con il reclutamento di 2.800 giovani qualificati nella Pa al Sud e nelle aree interne. È una norma per cui mi sono battuto a lungo, necessaria per un migliore utilizzo dei fondi europei e per mettere ordine a un sistema di esternalizzazioni che ha finito per impoverire l'amministrazione di competenze e capacità". Lo afferma in una nota Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Sapere che in tempi brevi si avvieranno le procedure di assunzione rafforza la fiducia nelle istituzioni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo esito, a cominciare dall'Agenzia per la Coesione territoriale. Non resta che augurare una rapida selezione, e un buon lavoro alle donne e agli uomini, soprattutto ai giovani, che vorranno impegnarsi in questa sfida che riguarda il futuro dell'Italia", conclude Provenzano.(Com)