Campania: Gaudiano (M5s), basilare collegamento tra A2 e variante statale 18 Agropoli

- “Come Movimento 5 Stelle stiamo producendo il massimo sforzo nell'attenzionare le infrastrutture nel Meridione, e le proposte arrivate nelle commissioni competenti in sede di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ne sono la conferma”. Così in una nota la senatrice M5s Felicia Gaudiano. “Nella provincia di Salerno è quanto mai importante continuare a velocizzare l'iter per il collegamento tra la A2 del Mediterraneo e la Variante alla Statale 18 Agropoli. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è in corso, e auspichiamo che possa finire presto, comunque entro il 2021. Si tratta di 35 km a scorrimento veloce basilari per la viabilità di tutta l'area: 25 km andranno ad essere classificati di tipo B e altri 10 di tipo C. Per i primi, da realizzare ex novo, sono stati stanziati 330 milioni. Per i secondi, sui quali sono necessari dei lavori di manutenzione ordinaria all'infrastruttura già esistente, soprattutto su segnaletica e pavimentazione, ci sono 40 milioni. Tutto questo all'interno del patto per il Sud per la Campania. Come MoVimento 5 Stelle, intendiamo dare il massimo supporto perché i lavori possano prendere il via prima possibile”. (Ren)