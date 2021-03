Abruzzo: Pepe (Pd), assessorato regionale Agricoltura è nel caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E intanto - osserva ancora il consigliere del Pd - nel totale immobilismo della maggioranza di centrodestra e dell'assessore Imprudente, il dipartimento di Pescara si svuota: gli istruttori per analizzare le domande di finanziamento sono ridotti all'osso e ritardi inaccettabili a livelli di emergenza! Proprio questa appare la vicenda più grave, quella legata ai ritardi nelle istruttorie e nella pubblicazione delle graduatorie che bloccano un settore già in ginocchio. Che fine hanno fatto la misura 4.1.1. 'sotto soglia' chiusa nel dicembre 2017? La misura 4.1.1 'terzo sportello terremoto' chiuso a ottobre 2019? Le istruttorie del pacchetto giovani di giugno 2020? Le istruttorie relative al bando per l'agriturismo di novembre 2020? E le istruttorie delle filiere? Le macro filiere del settore olio e del settore ovicaprino sono state abbandonate a sé stesse cosi come tutte le micro filiere". Pepe, poi, sottolinea: "L'accelerazione tanto strombazzata ai quattro venti insomma non c'è stata! Anzi, probabilmente si è verificato un rallentamento e non si ha traccia di una strategia, una politica della Giunta regionale del settore primario. Come si pensa di spendere 60 milioni entro il 2021 in soli 9 mesi? Finora Marsilio e i suoi hanno scaricato tutto sulle Giunte precedenti, ma adesso, dopo due anni, sarebbe infantile continuare con queste giustificazioni. Non ci crede infatti più nessuno. In campagna elettorale avevano promesso velocità, meno burocrazia, riduzione dei cinghiali! Invece, dopo due anni, regna la delusione e lo sconforto nell'agricoltura abruzzese, e non solo". (Gru)