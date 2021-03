Pescara: Gdf sequestra discarica abusiva, 130 veicoli abbandonati su 7.000 metri quadrati di terreno agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Pescara, nell'ambito del costante monitoraggio del territorio abruzzese volto alla prevenzione e repressione dei reati e con una particolare attenzione per quelli di natura ambientale, nel corso della scorsa settimana ha sequestrato un terreno di circa 7.000 metri quadrati utilizzato da una società operante nel settore della rivendita di autoveicoli che non ha mai dichiarato redditi al fisco. L'individuazione del sito su cui operava la società è stato possibile grazie a sorvoli eseguiti dalla componente aerea del Corpo, nonostante il terreno fosse ubicato ai margini di un'area industriale, ben mimetizzata tra l'ambiente bucolico e lontano da occhi indiscreti. Sin dai primi sopralluoghi, l'attenzione dei finanzieri è stata attratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate, localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o discarica. (segue) (Gru)