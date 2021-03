Napoli: manifestazione riders, traffico bloccato e fumogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scompiglio a Napoli per la manifestazione dei riders: all' incrocio tra via Medina e piazza Municipio il traffico è stato bloccato, con disagi ripetuti per gli automobilisti e il lancio anche di alcuni fumogeni, fino all'arrivo del corteo in piazza Plebiscito. La protesta, giunta ai piedi della Prefettura partenopea, verte intorno alla richiesta di maggiori diritti per lavoratori che - lamentano - svolgono un lavoro dipendente senza le tutele previste. Una delegazione di manifestanti si prepara ad essere ricevuta dal prefetto.(Ren)