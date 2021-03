Sardegna: 1 milione e mezzo di contributi per palestre e scuole di danza chiuse per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 500 mila euro di contributi per le palestre e le scuole di danza dopo dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza Covid, per coprire le spese di gestione e, quindi, per poter riaprire appena sarà possibile. Lo ha deciso la Giunta regionale su indicazione dell'assessore della Pubblica istruzione e Sport, Andrea Biancareddu che ha autorizzato per il 2021 la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza. Il contributo complessivo straordinario, destinato alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione o ad Ente di promozione sportiva che gestiscono una o più palestre o scuole di danza, non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dalla Regione per le medesime finalità e devono risultare, alla data di presentazione della domanda di contributo, regolarmente iscritte all'albo regionale delle associazioni - società sportive. (segue) (Rsc)