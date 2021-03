Trasporti: Bellanova su Tpl, arrivare presto e bene a una buona intesa per il rinnovo del contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto pubblico locale è elemento essenziale per la qualità della vita e l’accessibilità nelle nostre città e nei territori. Per questo mi auguro si arrivi presto e bene a una buona intesa per il rinnovo del contratto e che in questa direzione vengano composti tutti gli sforzi degli attori coinvolti.Il mio è allo stesso tempo un appello e un auspicio". Così la senatrice Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, oggi e domani impegnata in visita istituzionale in Sicilia. "Sono convinta - ha aggiunto - che tutte le parti al tavolo, consapevoli anche della centralità e del ruolo che il trasporto pubblico locale riveste in fatto di sostenibilità e tutela dell’ambiente, sapranno fare i passi nella giusta direzione”(Com)