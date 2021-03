Sardegna: Confartigianato, crollo del fatturato del 50 per cento per le pulitintolavanderie sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi delle pulitintolavanderie della Sardegna è profonda e importante. Lo denuncia Confartigianato Sardegna. La recessione scatenata dal Covid-19, infatti, anche nell'isola ha avuto pesantissimi effetti su questo settore che ha svolto una funzione fondamentale di pulizia e sanificazione dei capi d'abbigliamento. Nella Regione, nel 2020, secondo le analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, il comparto della lavanderia e pulitura di articoli tessili e di pelliccia vede registrate 505 imprese, all'interno delle quali quelle artigiane sono rappresentate da 282 laboratori, quasi il 56 per cento del settore. I dati territoriali parlano di 219 imprese, di cui 125 artigiane (57,1 per cento), nella vecchia provincia di Cagliari, 60, di cui 42 artigiane (70 per cento), in quella di Nuoro, 34, di cui 19 artigiane (55,9 per cento), in quella di Oristano, e ben 192, di cui 96 (50 per cento), nella ex provincia di Sassari. Tutte queste attività, nel 2019, avevano generato un fatturato pari a quasi 20 milioni di euro, per circa 40 mila euro in media ad azienda. I vari lockdown e le varie restrizioni, nel 2020, hanno fatto registrare minori ricavi per 10 milioni di euro (circa il 50 per cento in meno). (segue) (Rsc)