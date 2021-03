Sardegna: Confartigianato, crollo del fatturato del 50 per cento per le pulitintolavanderie sarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dimezzamento delle presenze turistiche - affermano il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi e Daniele Serra - associato a restrizioni sulla mobilità delle persone nell'anno della pandemia, ha influito sull'attività di ristoranti e alberghi e sull'utilizzo, e la relativa manutenzione, di capi di abbigliamento. Inoltre, il diffuso utilizzo di smart working e la cancellazione di eventi e cerimonie, ha poi ridotto l'utilizzo del vestiario di più elevata qualità, su cui viene richiesto un maggiore utilizzo dei servizi di pulitintolavanderia". Poi c'è il problema dei vari decreti Sostegni e Ristori, che poco hanno supportato il comparto. "Dopo l'esclusione dal decreto Ristori ter, che aveva però contemplato altre tipologie di imprese escludendo quelle artigiane - ricordano da Confartigianato Imprese Sardegna - avevamo riposto molte speranze nel decreto Sostegni che prometteva, tra le altre cose, il superamento dei codici Ateco. Purtroppo non è andata come ci potevamo aspettare: con le regole adottate, infatti, se facciamo una simulazione su un nostro laboratorio artigiano, che fino al 2019 aveva un fatturato annuo di circa 40 mila euro e che nel 2020 ha visto ridurlo a 20 mila (con un taglio di ricavi di circa il 50 per cento), questo riceverà circa 2 mila euro di ristoro". (Rsc)