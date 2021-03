Covid: Biasioli (Pd), giocare su aspettative e fiducia abruzzesi su campagna vaccinazione è brutto scherzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si trattasse della salute degli abruzzesi, ci sarebbe da pensare di essere su 'Scherzi a parte'. Ieri pomeriggio, la regione Abruzzo ha attivato la piattaforma per l'adesione alla campagna di vaccinazioni per le persone che hanno tra i 75 e i 79 anni di età. L'attivazione, visibile sul sito, è stata inoltre annunciata da un comunicato stampa della Asl di Pescara, con tanto di link per l'accesso". Lo riferisce il consigliere regionale del Partito democratico, Antonio Biasioli. "La notizia ha subito fatto il giro, come era lecito aspettarsi, vista l'attesa e l'apprensione dei cittadini di quella fascia d'età, che hanno subito utilizzato il link e hanno sottoposto sul portale la loro adesione. Alle 18, la regione Abruzzo fa marcia indietro e comunica che era solo una 'prova tecnica' e lascia a poche righe di comunicato stampa l'annuncio che la piattaforma per l'adesione sarà attiva da domani e nel frattempo sospende il link sul sito Internet, di fatto contraddicendo la Asl di Pescara. Nel frattempo - sostiene ancora Biasioli - molti si erano iscritti e avevano ricevuto anche una email di avvenuta prenotazione. Di loro la Regione non dice nulla. Saranno valide le loro adesioni? Dovranno riformularle? E chi farà affidamento sul riscontro pervenuto per email e non verrà a conoscenza di questa situazione? Giocare sulle aspettative e sulla fiducia degli abruzzesi è davvero un brutto scherzo". (Gru)