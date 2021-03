Covid: Piemonte, "a breve 20 mila vaccinazioni al giorno" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a Francesca Frediani (M4o) sulle vaccinazioni nelle carceri Rinaudo ha spiegato che “i detenuti per ora non rientrano nelle categorie prioritarie, a meno che non si verifichino focolai nelle carceri, ma tutte le persone private della libertà che rientrano nelle categorie che devono essere vaccinate, lo ottengono come tutti gli altri cittadini”. Al presidente Stecco, intervenuto per la Lega con Gianluca Gavazza e Valter Marin, Rinaudo ha dichiarato che “l’operatore medico-sanitario che abbia rifiutato il vaccino e risulti aver causato un focolaio nella struttura in cui opera potrebbe rischiare di essere demansionato perché privo dei requisiti per operare in sicurezza” e ha richiamato al riguardo la normativa prevista dal decreto legislativo 81/2008. Rispondendo a Marco Grimaldi (Luv) e a Silvio Magliano (Moderati) sulla possibilità di ampliare la platea di possibili vaccinatori Gianfranco Zulian, responsabile del Settore Emergenza Covid dell’Assessorato alla Sanità, ha sottolineato “il nobile intento contenuto nel ‘Decreto sostegni’, anche se la possibilità che il fatto che si possa vaccinare indipendentemente dalla presenza del medico potrebbe sollevare elementi critici che si auspica siano rivisti in sede di conversione in legge”. (Rpi)