Sardegna: Sardegna, via barriere architettoniche da edifici privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via le barriere architettoniche dagli edifici privati. La regione Sardegna ha, infatti, esteso i relativi contributi anche alle strutture fino a oggi escluse da questa possibilità. In base alla legge nazionale 13/1989, principale strumento normativo sulle modalità e sul diritto di una persona con disabilita a poter vivere una casa senza barriere, la Regione fino a oggi aveva concesso risorse per l’abbattimento delle barriere solo per edifici privati i cui progetti fossero presentati entro il 1989, escludendo quindi quelli realizzati successivamente. Nell’ultima seduta di Giunta è stata prevista l’estensione della misura economica. La Giunta ha infatti ritenuto necessario estendere il contributo anche per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell’11 agosto 1989 in maniera tale da intervenire sugli ostacoli che limitano l’accessibilità e la libera circolazione delle persone diversamente abili - rendendo pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica - anche negli edifici più recenti. (segue) (Rsc)