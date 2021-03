Sardegna: Azienda ospedaliera Brotzu azzera le liste d'attesa per mammografie ed ecografie mammarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari azzera le liste d'attesa per gli esami strumentali senologici: mammografie ed ecografie mammarie per la ricerca di tumori. Il programma, messo a punto con una rimodulazione interna delle risorse umane fra gli ospedali di Cagliari Businco e San Michele, dal 15 febbraio al 19 marzo, ha reso possibile una drastica riduzione dei tempi d'attesa che per i primi accessi passano così da una media di 238 giorni a una settimana. L'Azienda a metà gennaio era riuscita tagliare i tempi d'attesa per le Tac ai pazienti oncologici assistiti all'ospedale Businco. "Un importante risultato - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas -, raggiunto nonostante le difficoltà dovute all'emergenza pandemica ancora in corso. Il virus non ci ha fatto dimenticare le altre patologie. In particolare, per la cura delle malattie oncologiche, la diagnosi precoce, grazie agli esami strumentali, rappresenta un fattore irrinunciabile. Siamo impegnati con ogni sforzo per garantire a tutti i sardi accessi rapidi alle prestazioni sanitarie e il traguardo raggiunto dall'Arnas va nella direzione che abbiamo segnato". (segue) (Rsc)