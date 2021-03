Sardegna: Azienda ospedaliera Brotzu azzera le liste d'attesa per mammografie ed ecografie mammarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un segnale di forte attenzione per la salute di tutte le donne", afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Un risultato - prosegue l'assessore - che premia gli sforzi organizzativi e il grande impegno delle professionalità che operano all'Arnas, dove il piano d'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni di radiologia diagnostica per immagini proseguirà con le risonanze magnetiche, dove è in programma un'importante operazione di ammodernamento tecnologico". All'ospedale San Michele arriveranno infatti due nuovi macchinari di ultima generazione, risonanze magnetiche da 3 Tesla (unità di misura che indica la potenza dell'induzione magnetica) che andranno a sostituire le attuali risonanze da 1,5 Tesla. La nuova strumentazione consentirà prestazioni migliori e più rapide (con una riduzione del 30% dei tempi d'esecuzione). Le due risonanze verranno sostituite una alla volta e il preventivo abbattimento delle liste d'attesa consentirà di ridurre al minimo l'impatto di questa operazione sulle prestazioni e quindi sui pazienti. (Rsc)