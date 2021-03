Sardegna: dati Fondazione Gimbe, numeri da "zona gialla" per l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutte notizie per l'andamento della curva epidemiologioca in Sardegna che oggi mostra numeri da "zona gialla". Secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana 17-23 marzo aumenta, infatti, l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che arrivano a essere 817, cioè più dei 50 per 100mila abitanti sotto i quali scatta la zona bianca (se mantenuto per tre settimane consecutive). Inoltre, si registra un aumento del 40,4 per cento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Restano sempre sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11 per cento) e terapia intensiva (12 per cento) occupati da pazienti Covid-19, confermandosi prima fra le regioni per percentuale più bassa di occupazione delle terapie intensive. (Rsc)