Comuni: Decaro (Anci), al Sud indispensabile rinforzare capitale umano, semplificare reclutamento (4)

- Il reclutamento sarà effettuato dal dipartimento della Funzione pubblica tramite un concorso unico che potrà avvalersi della commissione Ripam, istituita nel 2018 per riqualificare le pubbliche amministrazioni. Il dipartimento della Funzione pubblica potrà utilizzare modalità semplificate per la procedura quali prove preselettive con quesiti a risposta multipla, prove scritte con questionari (sempre a risposta multipla) con correzione attraverso sistemi informativi e telematici. "Abbiamo raccomandato l’utilizzo di queste misure di semplificazione al fine di accelerare il più possibile l’iter della selezione - commenta Decaro -. La spesa non impatterà in alcun modo sui vincoli finanziari di spesa dei Comuni". (Com)