Sardegna: dalla Regione contributo straordinario per piscine bloccate da emergenza Covid-19

- Via libera della regione Sardegna ai criteri e alle modalità di attribuzione dei contributi finalizzati a sostenere i centri sportivi natatori per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantirne la ripartenza. Per l'anno 2021 è stata infatti autorizzata la concessione di un contributo a fondo perduto di un milione di euro destinati ai centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva. Il contributo aggiuntivo non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 per le medesime finalità. Rimarranno esclusi gli impianti destinati ad usi diversi dall'attività natatoria, come le piscine destinate ad attività legate al benessere, ad utilizzo terapeutico, termale o sanitario. "Per beneficiare del contributo - ha spiegato l'assessore allo Sport, Andrea Biancareddu - le società e associazioni (Ssd e Asd) devono risultare, alla data di presentazione della domanda di contributo, regolarmente iscritte all'albo regionale delle associazioni-società sportive. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché per favorire la ripartenza dell'attività natatoria". (segue) (Rsc)