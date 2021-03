Piemonte: Regione, "via tassa di 83 euro all'anno per i veterinari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancellare la tassa annua di 83 euro che grava sugli 800 veterinari piemontesi. E’ la proposta contenuta nella legge di stabilità regionale di cui è cominciata nel pomeriggio la discussione in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. “Una cancellazione sulla base del principio che si eliminano le tasse per cui costa di più l’escussione che l’introito che viene incamerato”, ha spiegato l’assessore al bilancio Andrea Tronzano, illustrando il provvedimento “di esclusiva natura tributaria e fiscale”. L’introito complessivo della tassa è di 64 mila euro, per la cui copertura l’assessore ha presentato un emendamento. (segue) (Rpi)