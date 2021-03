Lavoro: Brunetta, entro l'1 o il 2 aprile il bando per assumere 2.800 tecnici al sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro l'uno o il 2 di aprile parte il bando" per l'assunzione di 2.800 tecnici nel Mezzogiorno. Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, parlando oggi in conferenza stampa. "2.800 ragazzi preparati - ha annunciato - andranno a rafforzare le amministrazioni del Sud. Se questo funziona, come penso, lo applicheremo per dieci, o per cento" per ringiovanire la pubblica amministrazione.(Rin)