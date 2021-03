Covid: Lorefice (M5s), Sicilia non può permettersi errori, vaccini vanno fatti in sedi appropriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marialucia Lorefice, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera, osserva che "la campagna vaccinale che ogni Regione sta portando avanti si basa su criteri e standard stabiliti dal governo e dal Comitato tecnico-scientifico. Ogni Regione - continua la parlamentare in una nota - deve attenersi a queste linee per incrementare le vaccinazioni e immunizzare quante più persone possibile". Secondo l'esponente del M5s, "in questa fase così delicata affermazioni prive di accortezza, come quelle del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che propone di vaccinare le persone anche negli stabilimenti balneari, non fanno altro che generare confusione. La Sicilia - conclude Lorefice - non può permettersi errori e ricordiamo che il vaccino è un atto sanitario da eseguire nelle sedi appropriate". (Com)