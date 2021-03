Sardegna: dalla Regione contributo straordinario per piscine bloccate da emergenza Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massimali di contribuzione potranno inoltre essere aumentati sulla base del possesso del requisito di scuola nuoto federale (il requisito dovrà essere dimostrato con attestazione della Federazione di appartenenza e per la presenza di atleti agonisti, esclusi i master, che partecipano alle attività nazionali federali e atleti di interesse nazionale che siano in preparazione per i campionati nazionali Assoluti, per i Mondiali o per le Olimpiadi). Il contributo per la ripartenza dell'attività natatoria (tendente a ristorare gli aventi diritto per gli oneri sostenuti per il riavvio, quali lo svuotamento e riempimento delle vasche, sanificazione ambienti, filtri e tubazioni, elaborazioni protocolli di ripartenza, pubblicità e promozione, manutenzioni straordinarie dell'impianto per garantire il riavvio dello stesso ed oneri vari) viene quantificato complessivamente in 5 mila euro forfettarie. Qualora un centro natatorio sia gestito da più società o associazioni, il contributo di ripartenza spettante ad ogni beneficiario è quantificato in massimo euro 2.500 forfettarie a ciascuna società/associazione, essendoci, nel caso di specie, economie di scala. Qualora poi l'importo complessivamente spettante a tutte le Asd ed a tutte le Ssd, per le spese effettivamente sostenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021, fosse superiore alla somma disponibile di un milione di euro, il contributo a favore di ogni beneficiario verrà proporzionalmente rideterminato e non verranno riconosciute le spese per la ripartenza. (Rsc)