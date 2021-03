Piemonte: Regione, "via tassa di 83 euro all'anno per i veterinari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri due articoli prevedono alcune modifiche marginali della legge 2 del 1980 e la possibilità, per le gestioni associate, di sospendere fino al 30 settembre prossimo il canone demaniale per i gestori delle attività che operano sui laghi. Una opportunità che tiene conto della crisi pandemica e che era già stata utilizzata lo scorso anno. Raffaele Gallo (Pd) ha chiesto di poter inserire norme sulla politica industriale, mentre Marco Grimaldi (Luv) ha annunciato emendamenti per realizzare una manovra fiscale e tributaria più ampia. Relatori della legge di Stabilità sono Davide Nicco (Fdi) per la maggioranza, Diego Sarno (Pd) e Marco Grimaldi per la minoranza. (Rpi)