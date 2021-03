Abruzzo: Chieti partecipa sabato a Giornata internazionale Terra istituita Wwf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora della terra, il comune di Chieti spegne le luci delle piazze di San Giustino e Giovan Battista Vico dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 27 marzo, per la giornata internazionale della Terra istituita dal WWF. "La sostenibilità è uno dei temi fondamentali del nostro mandato ed è nostra intenzione portarla sempre di più nelle nostre azioni, oltre che promuoverla come stile di vita cittadino - così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all'Ambiente e Lavori pubblici Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli -. Aderiamo alla mobilitazione internazionale creando un buio simbolico in due piazze centrali, ma l'attenzione ai temi della campagna è più che accesa nella volontà di portare avanti tematiche ambientali e inclusive, oltre che virtuose. L'inclusione sarà il leitmotiv di quest'anno, la parola chiave sarà infatti 'insieme': perché solo coinvolgendo i cittadini sarà possibile imprimere il cambiamento che serve all'ambiente per tutelarsi e andare avanti. Per questa ragione chiediamo alla cittadinanza di condividere altrettanto simbolicamente questo intento, adoperandosi con comportamenti virtuosi, contro ogni tipo di spreco e aderendo alla giornata, creando un'ora di risparmio energetico nelle proprie case. Invitiamo tutti a spegnere la luce, a riscoprire magari a lume di candela non solo atmosfere romantiche, ma intenti importanti per stabilire il valore dell'energia e della sostenibilità. La tutela del verde, l'attenzione a una mobilità sostenibile, il virtuosismo energetico, sono tutti temi su cui ci stiamo impegnando e che stanno producendo effetti nelle politiche amministrative che portiamo avanti, per questo esserci è necessario, anche per condividere con milioni di altre persone e migliaia di altre realtà, un fine comune". (Gru)