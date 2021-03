Comuni: Decaro (Anci), al Sud indispensabile rinforzare capitale umano, semplificare reclutamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza unificata ha dato il via libera al bando del ministero della Funzione pubblica che permetterà, attraverso procedure concorsuali semplificate, l’assunzione in Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni del Sud di circa 2.800 unità da impiegare per l'attuazione delle politiche di coesione attraverso un miglior utilizzo dei fondi strutturali e dei finanziamenti del Next generation Eu. Le assunzioni avverranno entro luglio 2021, attingendo alle risorse del Pon Governance. Le selezioni riguarderanno profili in possesso di competenze legate alle nuove tecnologie e al digitale. (segue) (Com)