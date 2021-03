© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'entusiasmo, alla tempestività e alla capacità del ministro Brunetta abbiamo individuato la strada per sbloccare il famoso concorsone campano. C'è il via libera atteso non solo dai partecipanti al concorso, ma anche delle tante amministrazioni che aspettano di beneficiarne". Lo ha annunciato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, parlando oggi in conferenza stampa.(Rin)