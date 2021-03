Amatrice: Decaro (Anci) cordoglio per scomparsa sindaco Fontanella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino alla famiglia del sindaco Fontanella e alla sua comunità, già tanto provata dal terremoto, ora privata di una guida autorevole. Ricorderò sempre la dedizione e l’impegno di Antonio per la ricostruzione di Amatrice, un lavoro del quale sentiremo la mancanza anche nel coordinamento dei sindaci costituito in Anci". E’ quanto dichiara in una nota Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari dopo aver appreso la notizia della morte del sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. (Com)