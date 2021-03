Covid: Piemonte, "a breve 20 mila vaccinazioni al giorno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti gli interrogativi posti dai consiglieri regionali. Rispondendo a Carlo Riva Vercellotti (Fi) sui tempi dell’annunciata fornitura di 500.000 dosi giornaliere nazionali, Vignale ha commentato che “al momento si tratta di annunci giornalistici perché il Piemonte ha indicazioni puntuali, di settimana in settimana, sulle consegne imminenti”. Circa il reclutamento dei medici di medicina generale e dei medici in pensione, chiesto da Sarah Disabato (M5s) e Domenico Rossi, intervenuto per il Pd con Alberto Avetta, Vignale ha risposto che “hanno aderito sinora oltre 800 medici di medicina generale per vaccinare nei centri allestiti dalle Asl e circa 450 medici hanno dato disponibilità a vaccinare nel proprio studio, forse già dalla prossima settimana, gli over 75”. Rinaudo ha invece sottolineato che “uno dei limiti che trattiene il personale medico e sanitario in quiescienza dall’aderire alla campagna vaccinale è il fatto che, venendo a percepire una retribuzione, si vedono sospendere l’erogazione della pensione come previsto dall’articolo 3 bis della legge di conversione del decreto legge 2/2021”. (segue) (Rpi)