Vaccino: Fedriga, ingenerose critiche Draghi a Regioni

- "Ad aprile credo che finiremo di inoculare tutte le seconde dosi per coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale". Lo ha detto, ospite di "Un Giorno da pecora" su Rai Radio1, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sull'appunto del premier alla gestione regionale dei vaccini, ha detto: "Credo che chi gli racconta come sta andando la campagna vaccinale sul territorio non lo sta facendo in modo corretto. Noi seguiamo il piano vaccinale deciso dal ministero della Salute. Credo che Draghi non venga raccontato lo sforzo enorme che stanno facendo le Regioni, noi obbediamo e dicono che le cose non vanno? Forse dovrebbero rivolgersi a chi quelle regole le ha date, non a chi le attua". (segue) (Rin)