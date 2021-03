Covid: Fd'I, è allarme infiltrazioni mafie straniere, negozi ed esercizi commerciali facili prede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' emergenza mafie etniche. A lanciare l'allarme è Fratelli d'Italia nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi a palazzo Madama. "Lo Stato non sottovaluti la diffusione delle mafie straniere - ha spiegato il senatore di Fd'I, Patrizio La Pietra, firmatario di una serie di interrogazioni sul tema -. Siamo stati i primi a denunciare l'avanzare delle mafie nigeriani e cinesi, ed avevamo chiesto già al ministro Bonafede di istituire sezioni speciali della Dia a Prato e a Castel Volturno, con nessun risultato: ora stiamo riproponendo a ministri della Giustizia e dell'Interno la questione". A rendere ancora più emergenziale la situazione è la crisi economica prodotta dal Covid, rispetto alla quale, ha segnalato La Pietra, "il governo non ha saputo opporre valide alternative. Soprattutto in questo momento di crisi economica, in cui le chiusure forzate di tanti esercizi commerciali e la mancanza di risarcimenti adeguati, stanno facendo diventare negozi, ristoranti, bar e alberghi facili prede dell'infiltrazione mafiosa". (segue) (Rin)