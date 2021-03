Abruzzo: Pepe (Pd), assessorato regionale Agricoltura è nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessorato all'Agricoltura in Abruzzo è nel caos e in ritardo su ogni fronte". Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Dino Pepe, che aggiunge: "Gli allevatori sono abbandonati a se stessi, mentre altre Regioni hanno assegnato contributi 'a capo'. Non va meglio nemmeno ai produttori vitivinicoli, che non hanno avuto alcun aiuto per lo stoccaggio del vino, e agli altri comparti del settore agricolo che patiscono i ritardi, per non dire l'indifferenza, da parte della Giunta guidata dal romano Marsilio. In questo scenario di incertezza il 'bando Covid' - prosegue Pepe -, con una dotazione di 9,5 milioni di euro, è stato un vero flop e ancora non si conosce la destinazione delle ingenti risorse avanzate a causa di un bando mal concepito che ha impedito a tanti soggetti di partecipare. Pandemia a parte, in questi due anni di 'governo Imprudente', il settore agricolo è rimasto in un vero e proprio limbo in Regione: non vi è stata nessuna ristrutturazione del dipartimento né alcuna modifica del Programma di sviluppo rurale (Psr), per non parlare delle promesse mai mantenute sul contrasto dei danni causati a produttori ed allevatori dalla fauna selvatica". Pepe aggiunge: "Nel corso della campagna elettorale delle Regionali del febbraio 2019 si sono sprecati fiumi di parole e soprattutto di promesse mancate. A dicembre 2020 la spesa del Psr restava ancora al di sotto del 50 per cento (neanche la metà!), ovvero 10 punti percentuale sotto la media nazionale! Pochissimi i nuovi bandi pubblicati dal febbraio 2019. Le risorse per la viabilità rurale dell'area cratere sono state bandite solo nel 2021, ovvero a 4 anni dal disastro, nonostante la provvista di 46 milioni aggiuntivi fosse stata assicurata dalla Giunta regionale precedente. Relativamente poi alle nuove strategie che riguardano le risorse 2021/22 nessun confronto, dibattito, approfondimento né con le opposizione, né tanto meno con le parti in causa". (segue) (Gru)